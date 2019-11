„La dolce vita – italienische Virtuosen auf Reisen“ ist das Konzert mit dem Ensemble „Musical Play­ground“ überschrieben, das am Sonntag (10. November) ab 19.30 Uhr in der Markus-Kirche, Idenbrockplatz 4, stattfindet. Der Verein „Markus – Konzert und Kultur“ lädt dazu ein. Das Ensemble „Musical Play­ground“ sind Martina Bley (Blockflöte), Susanne Peuker (Laute) und Jörg Jacobi (Cembalo). Am Sonntag spielen sie italienische Barockmusik. Diese begeisterte Menschen in ganz Europa, sodass Italiens Virtuosen auf Reisen gingen und mit ihnen ihre leidenschaftliche Musik, so die Ankündigung. Giuseppe Sammartini war gefeierter Oboist in Händels Opernorchester in London, Vivaldi wurde in Wien gefeiert, und Corellis Concerti waren Vorbild für irische Komponisten.