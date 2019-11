Die Polizei hat am Mittwochabend einen 17-Jährigen festgenommen. Intensive Ermittlungen in den vergangen Wochen hätten ergeben, dass er in mindestens sieben Fällen seit Anfang September in Schulen, ein Geschäft und bei einem Sportverein in Kinderhaus eingebrochen sei, teilte die Pressestelle der Polizei am Freitag mit. Aufgrund dieser Erkenntnisse habe die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt. Der 17-Jährige sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Zusätzlich lägen Hinweise vor, dass der Jugendliche auch mit dem erneuten Einbruch und den Brand beim Kinderhauser Sportverein am vergangenen Wochenende zu tun habe, heißt es weiter. Was den Brand und Einbruch in Kinderhaus anbelange, sei die Spurenlage vor Ort geprüft, aber die Ergebnisse ständen noch aus, so die Polizei. Die Ermittlungen dauerten an.