Es war eine besondere Atmosphäre in der kleinen Kapelle des Katharinenklosters: Eine feierliche Stimmung und ein echter Vorgeschmack auf Weihnachten lagen in der Luft, als die Musikvereinigung Kinderhaus an die Instrumente im Altarraum trat. Zum ersten Mal war beim Weihnachtskonzert im Kloster am Ermlandweg auch das Jugendorchester Münster-Nord dabei.

Unter der Leitung von Bernhard Viegener brachten die Musikfreunde, die im Bürgerhaus Kinderhaus ihren Probenraum haben, beim Konzert „Musik zur Weihnachtszeit“ Kurzweiliges und Besinnliches zu Gehör. Das Publikum freute sich über diese Zusammenstellung: „Einfach klasse“, meinte eine Besucherin schon während des ersten Stückes „Wir sagen Euch an den lieben Advent“.

Es standen nicht nur Weihnachtsklassiker auf dem Programm: Auch moderne Stücke wie „Little Drummer Boy“ oder „Rudolph, the red nosed reindeer“ hatten sich die Musiker vorgenommen. Teilweise im Zusammenspiel des Orchesters, teilweise solistisch zeigten sowohl die Orchestermusiker als auch der Bläsernachwuchs, was sie sich unter Weihnachtsmusik vorstellten.

Immer wieder wurden auch die Besucher aufgefordert, bei Klassikern wie „Tochter Zion“ oder „Alle Jahre wieder“ mitzusingen.

Für besinnliche Momente sorgte auch Moderatorin Mechthild zum Egen: Sie las in kleinen Pausen kurze Texte vor, die sowohl zum Schmunzeln als auch zum Nachdenken anregten.

In dem Konzert stellten sich die Musiker mit einem Ausschnitt ihres Repertoires vor. Das Konzert diente zugleich einem guten Zweck: Die Musikvereinigung Kinderhaus bat um eine Spende, um die Arbeit der Katharinenschwestern auf Haiti zu unterstützen.