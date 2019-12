In der prinzlichen Residenz „San­druper Baum“ trafen sich die „weißen Alten“ der KIG und nahmen Marcus Bödefeld als neuen Senator in ihre Reihen auf. Er ist seit über 26 Jahren im Verein und moderierte mehrere Jahre den Galaabend der KIG.

Nach dem Abitur absolvierte er die Offiziersausbildung bei der Bundeswehr , wurde Hubschrauberführer und Fluglehrer. Er hatte in dieser Funktion immer wieder Auslandseinsätze, zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan, Usbekistan und Pakistan. Ab der Senatorentaufe verbleiben ihm noch 122 Arbeitstage bis zu seiner Pensionierung.

In seiner Dankesrede blickte Marcus Bödefeld auf die vergangenen 26 Jahre im blauen Jackett der Prinzengarde zurück und hoffte auf weitere 26 Jahre im weißen Senatorenanzug.

Vor dem krönenden Abschluss des Programms durch die Senatorentaufe gab es einen bunten Querschnitt durch das Vereinsleben: Die Blau-weißen Funken und das 1. Tanzkorps zeigten ihr Können und überzeugten durch ihre Tanzdarbietungen.

Moderator Hubert Niggemann stellte spontan seine Mütze für eine Geldsammelaktion zur Verfügung, bei der alle einen Beitrag für die aufwendigen Kostüme des Tanzkorps leisteten und somit den Nachwuchs direkt förderten.

Lisa Heitmann stieg als amerikanische Soldatin in die Bütt und hielt einen Vortrag über das Soldatenleben, in dem sie unter anderem die Veränderungen in der Truppe durch die weiblichen Soldaten beleuchtete.

Es folgten zwei prinzliche Auftritte: KIG-Prinz Ingo Reismann war mit seinem Lied ebenso zu hören wie Stadtprinz Thorsten Brendel: Da war in Nullkommanichts in Stimmung im Saal der Residenz.