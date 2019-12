Zum himmlischen Adventswochenende lädt die evangelische Markus-Kirchengemeinde am Samstag und Sonntag (7. und 8. Dezember) in das Markus-Gemeindezentrum am Idenbrockplatz 4 ein.

Zum Auftakt singt am Samstag um 15 Uhr der Kinderchor „Die Ohrwürmer“ unter der Leitung von Christina Zeni. Danach geht’s weiter mit einem bunten Programm für Jung und Alt: Cafeteria, Sternenwerkstatt, Bücherstand, Basteln, Tombola, Plätzchenbacken für die Kleinen, Vorlesen, Aktionen im Kirchgarten und vieles mehr. Um 17 Uhr endet der Nachmittag mit einem Adventsliedersingen bei Kerzenlicht in der Kirche.

Am Sonntag geht es weiter mit einem Adventsgottesdienst, den Kinder und Erwachsene um 10.45 Uhr gemeinsam in der Kirche beginnen. Die Kinder können nach dem zweiten Lied in altersgerechten Gruppen zum Kindergottesdienst gehen. Dort erwartet sie Spannendes und Engelhaftes rund um die Weihnachtskrippe. Nach dem Gottesdienst ist die ganze Gemeinde zum „Suppensonntag“ eingeladen: Zahlreiche Gemeindeglieder haben ihre SuppenSpezialitäten fürs gemeinsame Mittagessen vorbereitet.