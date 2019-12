Anerkennung für die „Familie Westfalia“

Ein Ausgleich nach den Unbilden der letzten Zeit, nach Brand und Einbruch? Vielleicht.

Fest steht, Westfalia Kinderhaus hat momentan einen guten Lauf: Der über 2000 Mitglieder starke Kinderhauser Sportclub hat, wie berichtet, Münsters mit 8000 Euro dotierten Heimatpreis gewonnen. Keine Frage, Vorsitzender Magnus Hömberg freut sich riesig.

Es ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass der Sportverein jubeln kann. Erst vorige Woche Montag hatte es Westfalia geschafft, mit einer spontan initiierten Menschenkette von Tor zu Tor bei Antenne Münster die Wette der Aktion „Scheine für Vereine“ – und damit 1000 Euro – zu gewinnen. Solche Aktionen klappen nur, wenn es im Verein und bei der Vernetzung unterein­ander stimmt.

Die Idee zur Teilnahme am Wettbewerb um Münsters Heimatpreis habe das Sportbüro gehabt, berichtete Hömberg. Heimat, und zwar eine sportliche Heimat, biete Westfalia seinen Mitgliedern. „Egal ob Tischtennis, Judo, Basketball oder Fußball“ – jede der 13 Abteilung leiste ihren Beitrag, betont Hömberg.

Er bringt das für Westfalia so auf den Punkt: „Wir kümmern uns um die Rahmenbedingungen; darum, dass der Sportbetrieb läuft. Integration passiert dann durch den Sport.“ 60 Prozent der Vereinsmitglieder sind Kinder und Jugendliche.

„Was macht uns anders als andere?“, habe er sich gefragt, gesteht Westfalias Vorsitzender. Probleme gebe es auch bei Westfalia. Aber: Es gehe dabei nie um die Herkunft oder um die Nationalität. Nicht umsonst heiße es bei Westfalia: „Familie Westfalia“. Das bedeutet? „Dass man zusammensteht. Auch wenn die Familie ziemlich groß ist und sich nicht alle Familienzweige so oft treffen – aber wenn wir zusammen sind: Dann sind wir eins“, unterstreicht Magnus Hömberg nachdrücklich. Integration läuft bei Westfalia selbstverständlich, im Sportalltag und durch ehrenamtliche Mitarbeit. Das schafft dauerhafte Bindung an den Verein, so entstehen Integrationsstrukturen.