Das Geschwister-Scholl-Gymnasium hat seine erste Mint-Nacht gefeiert. Das Gymnasium war erst Anfang November erneut durch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer für weitere drei Jahre mit dem Titel Mint-freundliche Schule ausgezeichnet worden.

In dieser Nacht wurden die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die für Mint stehen, den Scholl-Schülern, ihren Geschwistern und Eltern anschaulich mit einem bunten Programm vorgestellt. Bei der Begrüßung hob Schulleiter Ralf Cyrus den Premierencharakter der Veranstaltung hervor, die von der Firma Nordson finanziell gefördert wurde. Deren Techniker Oliver Brandt stellte in einem kurzweiligen Vortrag „Kunststoff-Recycling“ vor, heißt es in einer Mitteilung des Gymnasiums.

Danach tauchten die Besucher selber in das Programm ein. Es gab eine große Mathematik-Mitmach-Ausstellung, einen Zauberwürfel-Workshop, Demonstrationen der 3D-Drucker und Lego-Mindstorms-Roboter sowie einen Workshop zur Herstellung von Ultraleicht-Fliegern. Auch die neu angeschafften Virtual-Reality-Brillen konnten ausprobiert werden, berichtet Mint-Koordinator Markus Rommen.

Informiert wurde auch über den vor Kurzem durchgeführten Stratosphärenballonflug: Schüler des Nawi- und Informatikkurses präsentierten ihre Ergebnisse. Außerdem wurde der Projektfilm vorgeführt.

In den Räumen der Naturwissenschaften fanden die Workshops statt, die meist von Lehrern oder Oberstufenschülern zusammen angeboten wurden. Dort konnte man in der Biologie zum Beispiel Eulengewölle untersuchen unter die Lupe nehmen. In Chemie und Physik konnten die Teilnehmer selbst experimentieren.

Die Abiturientia versorgte die Besucher mit ihrem „Bistro“ und besserte so ihre Abi-Kasse auf. Die Mint-Nacht endete mit einer Demonstration der Zauberwürfel-Meister und einem Science-Slam.