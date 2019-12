Das Christkind hat gute Freunde. Anders ist es nicht zu erklären, dass schon jetzt Pakete auf dem Weg nach Jaksice sind. Denn Mitglieder der Aktion „Für Dich“ haben am Pfarrzentum St. Josef rund 80 Pakete in zwei Autos geladen, um sich am Freitagmorgen auf den Weg nach Polen zu machen. „Es sind insgesamt fünf Erwachsene unterwegs“, berichtete Wolfgang Lödde , Vorsitzender des Fördervereins „Für Dich“. Am Wochenende werde es die große Bescherung geben. Verschiedene Stationen werden besucht und die Pakete verteilt. Wolfgang Lödde betonte: „Ohne die großartige Unterstützung aus dem Stadtteil wäre so etwas einfach nicht möglich. Daher geht ein großer Dank an alle Kinderhauser, die sich beteiligt haben.“