„Gaudete“ gehört zur Weihnachtszeit

Es hat eine lange Tradition, das „Gaudete“-Konzert in der Kirche St. Josef. Bereits seit über 30 Jahren steht dieser Name für klassische Musik zur Adventszeit – und für Besinnlichkeit. Dem Ruf folgen Jahr für Jahr so viele Kinderhauser und Münsteraner, dass die Bänke in der Kirche oft nicht reichen. Auch in diesem Jahr mussten die Organisatoren erst einmal zusätzliche Stühle herbeischaffen, bevor es losgehen konnte.

„Das Konzert ist auch für uns immer wieder etwas Besonderes“, erklärte Dr. Gudrun Koch , die nicht nur den Chor „bon tempo“ leitet, sondern auch die Musikschule für den Bezirk West. Sie lobte die „ganz besondere Akustik“ der Kinderhauser Pfarrkirche.

Die Mitglieder der Westfälischen Schule für Musik sind die Musiker des Konzertes und begeistern jedes Mal durch ihr hohes Niveau. „Die Menschen besuchen immer wieder gerne Adventskonzerte, die haben Tradition in Münster“, so Koch. Das gelte allgemein wie auch speziell für „Gaudete“.

„Dieses Mal haben wir uns bewusst für bekannte Stücke entschieden wie beispielsweise ,Kommet ihr Hirten‘ oder ,Tochter Zion‘.“ Das wurde dann am Ende mit den zahlreichen Besuchern gemeinsam angestimmt. „So bekommen wir bestimmt einen tollen Abschluss“, freute sich die Leiterin der Musikschule schon im Vorfeld. Auch Adventsmusik von Händel oder Haydn wurde präsentiert.

Die Musikschule hatte wieder einiges aufgeboten, um die adventliche Stimmung einzufangen. So beteiligte nicht nur der Chor „bon tempo“ an dem abwechslungsreichen Konzert, sondern auch der Chor „Cantu Gaudentes“ unter der Leitung von Hajnalka Keveceg sowie Anne Harms mit der Blockflöte. „In diesem Jahr haben wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Holzblasinstrumente gelegt“, erläuterte Koch. Das Bläser-Ensemble „Juventus“ unter der Leitung von Werner Raabe war vertreten, auch das Gamben-Ensemble von Gisela Uhlen-Tuyala war zu hören. Klavier und Orgel spielten Manfred Sasse sowie Deborah Rawlings. Einige Sänger waren solistisch vertreten: die Sopranistinnen Annabel Schirrmeister, Elisabeth Quick, Eva Schreier und Hajnalka Keveceg sowie die Altistinnnen Sigrid Böckling, Gudrun Koch und Rita Stork-Herbst. Solistisch waren zudem André Bartels (Tenor) und Claus Renzelmann (Bass) zu hören. Die Spenden der Besucher kommen dem Hospiz Lebenshaus in Handorf zugute.