Thomas Kollmann , geschäftsführender Leiter des Begegnungszentrums Kinderhaus, begrüßte zehn türkische Schüler aus Çeşme (Izmir) am Sprickmannplatz, die noch bis Donnerstag zu Gast an der Geschwister-Scholl-Realschule sind.

Dieser Austausch findet erstmalig im Rahmen des Schüler-Austausch-Programms „Deutsch-Türkische Jugendbrücke“ statt, an dem bundesweit nur vier Gruppen teilnehmen können, teilt die Realschule in einer Pressemitteilung mit. Der Austausch stehe unter dem Motto „Wir sind gemeinsam auf dem Weg zu einer gelebten Toleranz, die keinen ausschließt!“. Die Gastschüler besuchten unter anderem die Moschee und den Dom in Köln sowie das Anne-Frank-Haus in Amsterdam. In Kinderhaus besuchten sie das Heimat- und Lepramuseum sowie St. Josef. Die Geschichte Münsters lernten sie bei einem Stadtrundgang kennen. Lehrerin Zahide Sefa, Initiatorin des Projekts, begleitet die Schüler.