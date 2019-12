Naturfotograf Jaroslaw Mackiewicz kam bis ins "Wildlife"-Finale

Braune Ratten sind als starke Schwimmer, Gräber und Springer perfekt an das Leben in der Großstadt angepasst. In der New Yorker Pearl Street huschen sie gerade von ihrer Nahrungssuche bei den Mülleimern zurück in ihr Zuhause unter einem Baumgitter. Der Engländer Charlie Hamilton James erhielt mit dieser Aufnahme die Auszeichnung in der Kategorie "Urban Wildlife".