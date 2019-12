Das Figurentheater Stella – Mathias und Edwina Sperlich – führt am 11. und 12. Januar (Samstag und Sonntag) in der Agora des Kinderhauser Bürgerhauses, Idenbrockplatz 8, das Stück „Findus und der Hahn im Korb“ für Kinder ab zwei Jahren auf. Die Vorstellungen finden an beiden Tagen um 11 und um 14 Uhr statt. Der Eintritt kostet acht Euro pro Person. Karten gibt es nur an der Tageskasse: Sie sind 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung erhältlich. Als Pettersson eines Tages mit einem großen Karton vom Nachbarn zurückkehrt, denkt Kater Findus, darin sei ein Geschenk für ihn. Doch aus dem Karton springt ein prächtiger Hahn. Nichts ist mehr so wie früher: Die Hühner haben nur noch Augen für den Hahn. Und dann die Kräherei. Das fängt schon an, wenn Findus noch nicht mal aufgewacht ist. Irgendwas muss sich der kleine Kater einfallen lassen, um ihn loszuwerden.