Geschichten aus dem alten Münster sind nächste Woche in Kinderhaus zu hören. Der Plattdeutsche Gesprächskreis lädt am Montag (6. Januar) in die Agora des Bürgerhauses zu einem Lichtbildervortrag mit dem Kinderhauser Henning Stoffers ein.

Es geht um Historisches, Skurriles und Bemerkenswertes, so die Ankündigung. Stoffers lässt in seinem Lichtbildervortrag auf Hochdeutsch Jahrzehnte münsterische Geschichte Revue passieren.

Er zeigt alte, teils unbekannte Fotografien und Dokumente: Münster in alter Pracht, Zerstörung und Wiederaufbau, die Jahre 1918 bis 1933, Tanzstunde – Charley Zimmermann, Eugen Wichtrup und Co., das Kinderhaus der frühen Jahre.

Stoffers spricht über die Bilder, erzählt kleine Anekdoten und informiert über Hintergründe. Sein historischer Spaziergang führt durch manch vergessene Begebenheit und lokales Ereignis. Freier Eintritt.