In dieser Woche war die Sprakeler Straße im Bereich des Bahnübergangs am Kinderhauser Ortsausgang abends von 21 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr wegen Straßensanierungsarbeiten komplett gesperrt. Betroffen war der Abschnitt der Sprakeler Straße zwischen dem Kreuzungsbereich Am Max-Klemens-Kanal und der Straße Am Knapp. Die Arbeiten seien nun abgeschlossen, teilte das Tiefbauamt am Donnerstagnachmittag mit.