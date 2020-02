Am Schulzentrum Kinderhaus haben die Vorbereitungen für den Neubau der Grundschule am Kinderbach inklusive einer Mensa für alle drei Schulen – Grundschule, Geschwister-Scholl-Realschule und -Gymnasium – begonnen. Am Freitagvormittag wurden die Fenster an der Nordseite der Grundschule mit Folie abgeklebt: Die Folie sollte das Gebäude vor Betonspritzern schützen, denn in den auf dem Bild ausgebaggerten Wegverlauf wurde im Laufe des Tages frischer Beton gegossen. Auf diesem Weg erreichen die Grundschüler nun während der Bauzeit ihre Schule. Der Schulweg wird noch, wie die gesamte Baustelle, mit einem Bauzaun aus Holz abgetrennt und gesichert. Auch die Zufahrt für die Baufahrzeuge neben der Sporthalle wird bereits vorbereitet.