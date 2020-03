Die Nordlichter, die Pedelecgruppe der Männer aus Kinderhaus und Umgebung, bietet wieder eine kostenlose geführte Pedelec-Tour an. Start ist am Donnerstag (12. März) um 9.30 Uhr auf Gut Kinderhaus. Ziel sind die Baumberge mit dem Longinusturm. Die Mittagspause ist in Havixbeck. Die Strecke umfasst insgesamt 48 Kilometer, so die Ankündigung der Nordlichter.