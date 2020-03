Die Mensa des Kinderhauser Schulzentrums bleibt bis Freitag (13. März) geschlossen. Auch das „Frühstück zusammen“ findein dieser Woche nicht statt, teilte die Geschwister-Scholl-Realschule gestern den Eltern mit.

Was Auslandsfahrten anbelange, gäben Schulamt und Gesundheitsamt die Empfehlungen des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Schule und Bildung weiter. Das bedeutet, dass „alle Klassen- und Studienfahrten ins Ausland im laufenden Schuljahr 2019/2020 abgesagt“ werden, informiert die Realschule. Das betreffe auch die Studienfahrten in die Türkei (Jahrgang 8) und nach London (Jahrgang 9). Alle anderen schulischen Veranstaltungen wie die geplanten Schülerbetriebspraktika im Jahrgang 9 und die Berufsfelderkundungstage des Jahrgangs 8 oder „Kinderhaus rockt“ sowie Konferenzen und ähnliches „können wie geplant stattfinden“. Am Schulzentrum gebe es keine positive Testung auf Coronaviren bei Mitgliedern der Schulgemeinschaft. „Daher wird der Schulbetrieb nach jetzigem Sach- und Kenntnisstand – bis auf die Absage der Auslandsfahrten – wie gewohnt fortgesetzt“, heißt es weiter.

„Derzeit gibt es bei uns keine Einschränkungen. Unser Team erfreut sich bester Gesundheit“, berichtete Harald Holtwick, Leiter der Grundschule am Kinderbach, am Dienstag. Prophylaktisch würden Schüler und Lehrkräfte auf die empfohlenen Sicherheitsstandards hingewiesen. Über den aktuellen Stand der Dinge werde derzeit regelmäßig auf der Homepage der Schule informiert.