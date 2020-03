Bücher zum Mitnehmen gegen die Langeweile hat Ulla Klitz am Mittwoch bei der morgendlichen „Gassi-Runde“ in Kinderhaus gefunden. „Erst dachte ich an einen vergessenen Rest der Sperrmüllabfuhr“, berichtet sie der Redaktion. „Es war aber eine liebevoll dekorierte Kiste mit Büchern ,Garantiert Coronafrei‘ zum Mitnehmen gegen die Langeweile“, so die Kinderhauserin.