„ Ostern fällt nicht aus!“: Unter diesem Motto hat die evangelische Markus-Gemeinde etliche Aktionen gestartet. An die Gemeindeglieder wurde ein Osterbrief mit geistlichen Impulsen für die Karwoche und die Ostertage verteilt, im Kirchgarten stehen Palmsträuße mit bunten Bändern, vor dem Gemeindebüro am Idenbrockplatz hängt ein Transparent mit der Aufschrift: „Fürchte dich nicht“. Impulse und Andachten für die Feiertage finden sich unter www.markusgemeinde-muenster.de.

In der Kirche, im Kirchgarten und an verschiedenen Orten in Kinderhaus wurde Musikalisches, Nachdenkliches und Ermutigendes digital aufgenommen, damit Ostern erlebbar wird.

Übrige Osterbriefe gibt es am Eingang zum Gemeindezentrum, informiert die Gemeinde.