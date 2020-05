Einen Wiedehopf in der freien Natur zu sehen, ist etwas absolut Besonderes. Franz-Josef Neise aus Alt-Kinderhaus hatte dieses seltene Glück. Der Vogel habe vor Kurzem am frühen Nachmittag in seinem Garten fast eine dreiviertel Stunde am Boden im Gras ganz entspannt nach Futter gesucht, berichtete der Kinderhauser der Redaktion. Auch für Franz-Josef Neise war es die erste direkte Begegnung mit dem schönen Vogel.