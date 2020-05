Wenn die Elstern am Gartenteich von Hubertus Wissing landen, ist Alarm bei den Drosseln. „Schön sind sie ja, aber leider Nesträuber“, sagt der Kinderhauser. Nesträuber sind aber auch die possierlichen Eichhörnchen. Von seiner Terrasse aus kann Wissing das Nest der Elstern sehen. In seinem Garten ist die erste Meisen-Generation schon ausgeflogen. Die Amseln halten ihm weiterhin die Treue. Das liegt neben dem Teich, den viele Vögel schätzen, auch an den Erdbeeren. Doch der Kinderhauser teilt gerne: „Es ist ein friedliches Miteinander“, sagt er.