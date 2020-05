Mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität, weniger Müll und mehr Parkflächen – diese Wünsche der örtlichen Kaufmannschaft hat die CDU Kinderhaus jetzt bei einem Ortstermin mit Vertretern der Werbegemeinschaft diskutiert.

„Das Einkaufszentrum Kinderhaus ist zwar funktionell gut, hat bezüglich der Aufenthaltsqualität aber noch deutlich Potenzial“, unterstreicht CDU-Ratskandidatin Babette Lichtenstein van Lengerich. „Erste Ideen liegen auf dem Tisch. Wir freuen uns sehr über weitere Anregungen aus der Bürgerschaft – alle sind eingeladen, sich hier einzubringen.“

Primärer Besuchsgrund sei die derzeitige Situation des örtlichen Einzelhandels gewesen, heißt es in der Pressemitteilung der CDU Kinderhaus. Nach einem miserablen März und April gehe es jetzt langsam wieder aufwärts, so die Einschätzung der Kaufleute.

Gemeinsam mit Augenoptikermeister Philipp Bell , Apotheker Martin Nolte und Dr. Hans-Georg Geissdörfer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Ortsunion Kinderhaus, wurde zum Abschluss des Gesprächs eine öffentliche Fläche zwischen Brillen Bell und Kristiansand-Apotheke in Augenschein genommen: der kleine Platz, dessen unattraktive Gestaltung schon mehrfach in der Kritik stand. „Ständig überfüllte Mülleimer, trister grauer Schotter, häufig Müll und Flaschen in den Rabatten – da sollte die Stadt ihrer Aufgabe besser gerecht werden“, so der einhellige Tenor laut CDU-Mitteilung.

Um die Nöte der Wirtschaft in der Corona-Zeit besser zu verstehen, sind weitere Gespräche angedacht, so die Mitteilung der CDU Kinderhaus weiter. „Unser Bestreben als CDU ist es, die Arbeitsplätze der Menschen zu erhalten“, sagt Hans-Georg Geissdörfer.