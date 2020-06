Neue Schilder gibt es für die Kinderhauser Rundwege: Die beiden Vorsitzenden der Bürgervereinigung Kinderhaus, Dr. Christopher Görlich und Walter Schröer , sind in diesen Tagen unterwegs, um die drei Rundwege damit zu bestücken. Über 100 Schilder werden ausgetauscht. Die Bürgervereinigung hat neue, stabile Metallschilder mit einer haltbaren Beschriftung und einer stabilen Befestigung angeschafft. Die alten Schilder waren abgängig oder wurden zerstört.

Neu ist, dass die Pfeile auf den Schildern jetzt auch gleich anzeigen, auf welchem der drei Rundwege (grün, blau oder rot) man unterwegs ist. Startpunkt ist wie eh und je an der Pfarrkirche St. Josef. In der Kirche lägen auch Rundweg-Flyer aus, die regelmäßig ergänzt würden, so die Vorsitzenden.

Auf der Rückseite des Schaukastens der Museen, neben der Siecheneiche auf dem Gelände des alten Pfründnerhauses, hat Christopher Görlich eine Übersichtskarte mit den Rundwegen aufgehängt, die eine schnelle Orientierung ermöglicht. Feierlich eröffnet wurden die Kinderhauser Rundwege am 21. Juni 2008. Kinderhaus hatte 2007 den Wettbewerb von Münster- Marketing gewonnen, mit dem Aktivitäten in Stadtteilen unterstützt wurden. Über 40 Stationen gehören zu den Rundwegen, stets versehen mit historischen und aktuellen Informationen.