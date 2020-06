Meise im Anflug

Ein toller Schnappschuss gelang Walter Schröer in seinem Garten. Dass der stellvertretende Vorsitzende der Bürgervereinigung Kinderhaus mit der Kamera umgehen kann, ist bekannt. Seinen Stadtteil hat er in zahlreichen Bildern festgehalten. Diesmal freilich war es „ein Zufall“, sagt er. Denn eigentlich habe er eine andere Meise ablichten wollen. Und da tauchte auf einmal dieser kleine Vogel auf und stahl ihr die Schau. Münsters Fußballfans denken bei diesem Schnappschuss wohl schnell an einen Adler . . .