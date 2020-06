Auf der Wiese am Kinderhauser Pastorat nehmen am Samstag (27. Juni) von 14 bis 17 Uhr die „Fat Trousers Acoustic Rollers“ ihren eigenen musikalischen Bezug auf Thomas Ungruhs Ausstellungsbeitrag zu „Kunst am Rand“. An fünf Ausstellungsorten, die durch einen Rundweg verbunden sind, präsentieren bis September, wie berichtet, über 40 Künstler bei dieser Ausstellung ihre Arbeiten. Einer der Künstler ist Thomas Ungruh. In seiner In­stallation „C19 Phase III“ beschäftigt er sich mit den Auswirkungen von C19 (Covid 19) auf den Kultursektor. Ungruh platziert mit seiner Arbeit einen Platzhalter für Kulturschaffende. Ein Platzhalter, der sich verändern und durch andere Künstler ergänzt werden kann. Die „Fat Trousers Acoustic Rollers“ ergänzen Ungruhs Arbeit mit Auszügen aus ihrem aktuellen Programm. Mit akustischen Instrumenten und mehrstimmigem Gesang taucht die vierköpfige Band in Songs aus verschiedenen Genres ein und interpretiert diese auf eigene Weise mit viel Herzblut „von Fans für Fans“. Dabei bringen die Musiker ihre eigenen Bezüge zum Thema der Installation mit, heißt es in einer Pressemitteilung: „Auch wir haben in den letzten Wochen Gigs absagen müssen, die uns wichtig waren. Gleichzeitig konnten wir der Krise auch Positives abgewinnen. Als Band und persönlich haben wir auch einiges dazugelernt und neu verstanden. Vielleicht können wir ja etwas aus diesen Mixed-Emotions schöpfen und der Installation hinzufügen.“