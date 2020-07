„Münster spiegelt sich“ ist die neue Ausstellung im Heimatmuseum Kinderhaus überschrieben, die am Sonntag (5. Juli) eröffnet wird.

„Münster ist bekanntlich die Heimat des Regens. Zum Glück – denn Regenpfützen und Wasserspiegelungen haben den Künstler und Fotografen Samir Ergeila (1972-2017) zu eindrucksvollen Fotografien inspiriert“, heißt es in der Pressemitteilung der Bürgervereinigung Kinderhaus, die das Museum betreibt.

Unter dem Künstlernamen „AmsterSam“ lebte Samir Ergeila in Amsterdam, seine Wege führten ihn jedoch immer wieder in seine Heimatstadt zurück. Mit Wasser- und Lichtspiegelungen gelingen dem Künstler „völlig neue Sichtweisen und ungewohnte Blickwinkel auf die Stadt Münster“, so die Ankündigung weiter. Eine Auswahl seines Schaffens ist nun ab Sonntag im Heimatmuseum zu sehen.

Die Bürgervereinigung weist darauf hin, dass der Museumsbesuch unter Corona-Bedingungen stattfinden muss: Gleichzeitig dürfen sich nur zehn Besucher im Museum aufhalten. Ein Mund- und Nasen-Schutz muss getragen werden.

Die Ausstellung ist bis zum 6. September jeden Sonntag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der Dachbodenfundus im Heimatmuseum, Kinderhaus 15, ist ebenfalls geöffnet.