„Tatort Büro“ heißt das neue Bühnenprogramm von Al­fred Clausen und Hans-Werner Baumann . Das Credo von Baumann und Clausen lautet: Wer lang im Büro sitzt, macht auch nur Fehler. Das Duo kommt kurz vor Weihnachten , am 20. Dezember, ins Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus. Baumann und Clausen „liefern in ihrer neuen, zweistündigen Show eine Lachsalve nach der anderen. Sie decken die Karteileichen des Büroalltags auf: Hierarchie schlägt Wissen, Vitamin B jegliche Kompetenz. Wer sich in Zeiten der Digitalisierung so quer stellt wie Baumann und Clausen, weiß ganz schnell: Tatort Büro hat nichts mit Taten zu tun. Arbeit ist wie Salz in der Suppe – zu viel davon, und du spuckst es sofort aus“, so die Ankündigung des Veranstalters.

„Tatort Büro“ (Alfred Clausen und Hans-Werner Baumann) am 20. Dezember im Kap.8. Einlass um 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Karten: CTS Eventim, 01806 57 00 00, und in allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen.