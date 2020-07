Ein Mitmach-Konzert für Kinder mit der Gruppe „Karibuni“ beginnt am Donnerstag (23. Juli) um 11 Uhr auf dem Wuddi-Außengelände am Bürgerhaus Kinderhaus am Idenbrockplatz 8. Bei der musikalischen Reise rund um den Globus werden Kinder ab vier Jahren vom ersten Ton an ins Geschehen auf und vor der Bühne einbezogen, so die Ankündigung. Sie können Textpassagen und Refrains in verschiedenen Sprachen mitsingen. Die Lieder und die Musik im Karibuni-Programm stammen aus fremden Ländern der Welt. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bis zu 150 feste Sitzplätze werden ausgegeben. Es sind ausreichend Plätze verfügbar. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist mitzubringen. Das Wuddi-Café mit der Außenterrasse hat ab 9.30 Uhr geöffnet.