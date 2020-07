Der Sportabzeichen-Stützpunkt bei Westfalia Kinderhaus steht Sportfreunden wieder zur Verfügung. Das Training und die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens finden wieder statt: und zwar an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat jeweils von 17.30 bis 19 Uhr auf der Leichtathletikanlage am Bernd-Feldhaus-Platz. Inter­essierte werden gebeten, sich vorher per E-Mail: Sportabzeichen@ssb.m anzumelden.