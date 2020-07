Eine Tanz-Performance mit Amy Pender und Martijn Joling , findet im Rahmen von „Kunst am Rand“ in der Installation „Phase III, Serie -C19“ von Thomas Ungruh am kommenden Samstag (1. August) um 15.30 Uhr auf der Wiese am Pfarrhaus St. Josef, Kristiansandstraße 70, statt.

Viele Menschen haben seit Anfang Juni an und in der Installation von Thomas Ungruh mitgewirkt, indem sie diese mit Objekten ergänzt oder als Bühne genutzt haben, wie etwa die Band Fat Trousers Acoustic Rollers Ende Juni.

Die Tanz-Performance von Amy Pender und Martijn Joling greift nun gewissermaßen das Motiv der zu Projektbeginn in der Mitte der Installation platzierten Figur einer Primaballerina wieder auf und setzt sich tänzerisch mit dem Werk von Thomas Ungruh auseinander.

Thomas Ungruh hat seit den 1990er-Jahren diverse Pop-Art-Installationen realisiert, einige davon im Bereich der Landart. Seit 2018 Teilnahme an zahlreichen Wettbewerben und Ausstellungen. Schwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit sind Performances und Installationen, die sich mit Gesellschaft und Politik, Geschichte und Gegenwart auseinandersetzen.

Amy Pender und Martijn Joling gehören zum Bodytalk-Tanztheater am Theater im Pumpenhaus in Münster. Aktuell arbeitet Bodytalk unter anderem mit Amy Pender und Martijn Joling an der Produktion „Bilderzerstörer“, die am 18. September um 20 Uhr im Theater im Pumpenhaus Münster zur Uraufführung kommt, heißt es in einer Pressemitteilung des Tanztheaters.