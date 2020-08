Halbzeit bei „Kunst am Rand“

Die Ausstellung „Kunst am Rand“ ist am 12. Juni gestartet. Jetzt, nach der ersten Hälfte, bewerten Veranstalter und Kurator den bisherigen Verlauf schon als ausgesprochen positiv.

Die Befürchtung, dass wegen der Corona-Maßnahmen das öffentliche Interesse an „Kunst am Rand“ leiden könnte, hat sich als unbegründet erwiesen. So war auf eine Eröffnungsveranstaltung ebenso verzichtet worden wie auf Führungen.

Es zeige sich im Gegenteil, dass sich jedes Wochenende Hunderte von kunstinteressierten Menschen auf den Rundweg begäben, um die 53 ausgestellten Arbeiten zu entdecken und zu erleben, berichtet Kurator Jochen ­Koeniger in einer Pressemitteilung zur Halbzeit. Auch an den Werktagen kämen viele Leute – mit dem Fahrrad, mit dem Auto und natürlich zu Fuß. Koeniger: „Daran lässt sich ablesen, welchen Stellenwert ein solches kulturelles Angebot hat und wie kunsthungrig viele Menschen nach den vergangenen und in dieser Hinsicht öden Monaten sind.“

„Kunst am Rand“ 1/36 Anne Kükelhaus: Make Yourself a Place - Island Foto: Katrin Jünemann

Ria Gerdink: Ohne Titel (grüne Glasperlen am Baum am Werg zwischen Westfalia Kinderhaus und Pastorat) Foto: Katrin Jünemann

Helmut Dick: Neophytenschrein - kanadisches Berufkraut im Pfarrgarten St. Josef Foto: Katrin Jünemann

Anne Fellenberg : Big Apple Foto: Katrin Jünemann

Raphaela Kula: vom verschwinden (Gut Kinderhaus) Foto: Katrin Jünemann

Jörg Holst: Die Entscheidung (bei Westfalia Kinderhaus) Foto: Katrin Jünemann

Lotje de Lussanet, Lucy (bei Westfalia Kinderhaus) Foto: Katrin Jünemann

Stephanie Lüning : Inside out (Gut Kinderhaus) Foto: Katrin Jünemann

Henning Rosenbrock: Vor lauter Bäumen (Waldschule Kinderhaus) Foto: Katrin Jünemann

Isabel Oestreich: Auszeit Foto: Katrin Jünemann

Martina Lückener und Arbeitsstelle Forschungstranbsfer der WWU: Schattenkrampf (Mutterkorn und seine Wirkung im MA) Foto: Katrin Jünemann

Hiske Loomans-de Sonnaville: Engel (am Engelstor des Kinderhauser Friedhofs Foto: Katrin Jünemann

Hubertus "August" Wallenhorst: "You can't break me" Foto: Katrin Jünemann

Anne Fellenberg: Big Apple Foto: Katrin Jünemann

Volker Wessendorf : Im Ofen; Kunsthistorikerin Dr. Annette Georgi dreht die Pedale Foto: Katrin Jünemann

Andreas Laugesen: Trojanisches Pferd Foto: Katrin Jünemann

Hiltrud und Achiom Schieffer: Im Dialog? (Garten des Pfarrhauses St. Josef) Foto: Katrin Jünemann

Martina Lückener und Arbeitsstelle Forschungstranbsfer der WWU: Schattenkrampf (Mutterkorn und seine Wirkung im MA) Foto: Katrin Jünemann

Pier van Dijk : "Hl. Narcissus, bete für uns" Foto: Katrin Jünemann

Martha Inagan: Cocon Foto: Katrin Jünemann

Pier van Dijk, Hl. Narcissus, bete für uns (am Regenrückhaltebecken am Pfarrhaus Foto: Katrin Jünemann

Thomas Ungruh: Phase III, Serie -C19, Day 94-196 (im Garten ders Pfarrhauses Foto: Katrin Jünemann

Helmut Dick: Neophytenschrein - kanadisches Berufkraut im Pfarrgarten St. Josef Foto: Katrin Jünemann

Brigitte Dunkel: "The Scarecrow" Foto: Katrin Jünermann

Hans-Joachim Hugenroth "Blickfang" Foto: Katrin Jünermann

Klaus-Dieter Hedwig "Übergang" Foto: Katrin Jünermann

Luzia Maria Derks "Wegmarke" Foto: Katrin Jünermann

Luzia Maria Derks "Wegmarke" Foto: Katrin Jünermann

Lotje de Lussanet "Lucy" Foto: Katrin Jünermann

Yoana Tuzharova "Bitte nehmen Sie Platz" Foto: Katrin Jünermann

Francisco Iturralde "Concreto" Foto: Katrin Jünermann

Hiske Loomans-de-Sonnaville "Engel" Foto: Katrin Jünermann

Martha Inagan "Vision" Foto: Katrin Jünermann

Isabel Oestreich : Auszeit (Gut Kinderhaus) Foto: Katrin Jünemann

Thomas Ungruh ""Phase III, Serie C-19" (beim Aufbau) Foto: Katrin Jünermann

JoAnn "Wood Works" Foto: Katrin Jünermann

Das Publikumsinteresse lasse sich schwer in Zahlen fassen, da niemand nachzähle. Der Absatz der Info-Flyer jedoch, die vor Ort Orientierung und Überblick anbieten, sei sehr hoch: „Fast 10 000 Exemplare sind bisher verbraucht worden.“

Hiske Loomans-de-Sonnaville "Engel" Foto: Katrin Jünemann

An den einzelnen Ausstellungsorten berichten die dort Arbeitenden von deutlich mehr Besuchern als noch vor zwei Jahren. Und schließlich gebe es noch die Klickzahlen für die kleinen Präsentationsfilme, die per QR-Code direkt an den einzelnen Kunstwerken auf dem Handy angeschaut werden können. Kurator Jochen Koeniger: „Bisher wurden ungefähr 20 000 Mal diese Informationen heruntergeladen.“

Unter den Corona-Bedingungen sei allerdings der persönliche Kontakt zwischen den Künstlerinnen und Künstlern, den Kunstinteressierten und dem Organisationsteam etwas auf der Strecke geblieben. Deshalb soll am 30. August (Sonntag) ein kleiner Ausgleich geschaffen werden: In einer Veranstaltung mit Musik, Getränken und viel Möglichkeit zum Gespräch wird bekannt gegeben, wer den Kunstpreis Kinderhaus 2020 erhält.

Martha Inagan "Vision" Foto: Katrin Jünemann

Eine externe Fachjury hat aus allen Arbeiten von „Kunst am Rand“ zwei Werke für eine Auszeichnung und eine Arbeit für den Hauptpreis ausgewählt. Es geht um insgesamt 2500 Euro, die auch dieses Mal von der Bezirksvertretung Nord zur Verfügung gestellt werden.

Die Veranstaltung findet um 15 Uhr auf Gut Kinderhaus statt und berücksichtigt selbstverständlich alle Covid-19 Sicherheitsbestimmungen wie Abstandsregelungen und kontrollierter Einlass mit Aufnahme der Kontaktdaten. Sie findet unter freiem Himmel statt, bei Regen im überdachten Bereich. Den musikalischen Rahmen bildet ein Musikduo mit der Sängerin Morina Miconnet.

Inzwischen ist auch der Katalog erschienen, der auf 64 Seiten alle Arbeiten und auch die Künstlerinnen und Künstler in Bild und Text vorstellt. Die Fotos hat Rudolf Gier-Seibert erstellt. Der Katalog ist ab Montag (10. August) im Kap. 8 im Bürgerhaus, Idenbrockplatz 8, für fünf Euro erhältlich und bereits jetzt schon in der Münster-Information im Stadthaus I, Klemensstraße 10, sowie im Kinderhauser Buchzentrum am Idenbrockplatz. Die Ausstellung endet am 27. September.

Kunstpreis Kinderhaus: 30. August (Sonntag), Gut Kinderhaus, ab 15 Uhr.