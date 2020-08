Mit floralen Motiven gestaltet worden ist der kleine Stromkasten am nördlichen Kinderhauser Kreisel: Der Künstler Andreas „Smoe“ Plautz hat diese Aufgabe im Auftrag der Stadtwerke übernommen und am Kreisel Kristiansandstraße zu den echten Blumen einen zusätzlichen Hingucker beschert. Die leuchtende Blumenpracht der Kreisel und Beete, die von den Ehrenamtlichen der „Grünen Inseln“ gepflegt werden, findet so ein schönes künstlerisches Pendant, das auch im Winter „blüht“. Smoe sei auf Anregung des Begegnungszentrums Kinderhaus mit der Verschönerung beauftragt worden, berichteten die Stadtwerke Münster auf Anfrage. Der Künstler hatte unlängst auch schon einen Stromkasten am Sprickmannplatz farbenfroh gestaltet.