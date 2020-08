In der Reihe „Potenziale“ geht es „drunter und drüber“

Das Kap.8 im Bürgerhaus präsentiert in der Reihe „Potenziale“ ab dem 29. August die Ausstellung „ Reinhild Niehoff und Elisabeth Richter – drunter und drüber“.

Reinhild Niehoff aus Münster und Elisabeth Richter aus Freckenhorst zeichnen seit über 20 Jahren. Beide nutzen die Zeichnung in scheinbar traditioneller Weise auch als Kompositions- und Gestaltungshilfe für ihre Leinwandwerke. Doch nicht nur die Liebe zur Zeichnung verbindet die Künstlerinnen, sondern auch ihr Interesse an der Malerei und deren bildnerischen Formen realistischer Darstellung.

In der Themenauswahl gehen Niehoff und Richter jedoch getrennte Wege: Reinhild Niehoffs Interesse gilt vor allem der Darstellung von Landschaft – immer wieder auch der westfälischen Heimat und dem Porträtieren. „In ihrer Malerei lässt sich eine Vorliebe für die naturalistische Darstellung erkennen, allerdings mit einem Gespür für die Brechung derselben zugunsten einer eher malerischen, freien Auffassung“, so Candia Neumann vom Kap.8-Team in einer Pressemitteilung. Neumann hat das Ausstellungsformat „Potenziale“ initiiert.

Elisabeth Richter malt seit Beginn ihrer künstlerischen Unternehmungen Stillleben. Aber auch Landschaften können für sie Bild-Anlass sein. „In ihren Werken spürt sie optischen Phänomen wie Transparenz und Reflexion nach. Ihre Kompositionen zeichnen sich durch einen besonderen Fokus auf das Dargestellte aus, mit dem es ihr gelingt, malerisch nach dem Wesentlichen zu suchen“, so Neumann weiter.

In den neusten Arbeiten träfen sich die malerischen Interessen von Reinhild Niehoff und Elisabeth Richter. Alle Kunstfreunde seien eingeladen, den Gemeinsamkeiten, aber auch den individuellen künstlerischen Ausdrucksweisen der Künstlerinnen nachzuspüren.

Die Ausstellung öffnet am 29. August (Samstag). Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen ist diese Vernissage ungewöhnlich: Sie ist in vier verschiedenen Zeiträumen zu besuchen. So können die Besucher in gesundem Abstand die Ausstellung betrachten. Auf eine Eröffnungsrede wird verzichtet, dafür läuft in einer Schleife ein Filmbeitrag von Rudolf Gier, in dem der Aufbau der Ausstellung zu beobachten ist und die Kunsthistorikerin Dr. Annette Georgi Wissenswertes zu den Bildern und zu den Künstlerinnen berichtet.

Die Ausstellung in der Agora im Bürgerhaus, Idenbrockplatz 8, ist in vier Zeiträumen zu besichtigen. Die Agora öffnet von 15 bis 15.45 Uhr, von 16 bis 16.45 Uhr, von 17 bis 17.45 Uhr und um 18 ihre Türen für die Besucher. Die Tickets sind unter http://www.lctk.de/potenziale kostenlos auszudrucken.