Ein brennendes Wahlplakat am Zaun in Höhe des Zimmermannschen Wäldchens an der Ecke Burloh/Grevener Straße fiel dem Touristen Miguel Szymanski auf, als er kürzlich mit seiner Frau auf dem Rad durch Kinderhaus fuhr. Der portugiesische Journalist stoppte sofort und stieg vom Rad. „In Portugal haben wir ein Waldbrand-Trauma“, erklärte er. Als Journalist habe er mehrfach über diese Waldbrände, die auch Menschenleben forderten, berichtet.

Er habe befürchtet, dass die Flammen auf das Gehölz dahinter übergreifen würden. Er informierte die Feuerwehr . Miguel Szymanski versuchte zugleich, das Plakat vom Zaun zu ziehen und griff deshalb nach einer Ecke des Plakats, die nicht brannte. Doch als er an dieser Ecke gezogen habe, sei auf einmal „die Beschichtung explodiert, Fragmente flogen direkt in meine Richtung.“ Was passiert wäre, wenn er keinen Brille getragen hätte, die versengt wurde, daran denkt er lieber nicht. Er habe „leichte Verbrennungen an Gesicht und an der Hand erlitten“. Kurz darauf kam die Feuerwehr.

Miguel Szymanski Autor Foto: privat

Miguel Szymanski ging zur Tankstelle gegenüber und wusch sich mit klarem Wasser ab. Oberbürgermeister Markus Lewe, der auf dem brennenden Plakat zu sehen ist, habe sich bei ihm schon für den Einsatz bedankt.