Jochen Temme freut sich, dass die Idee, Kinderhaus mit neuen Eingangsschildern auszustatten, so gut ankommt. „Die Beteiligung ist gut“, berichtet der Vorsitzende der „Offensive Kinderhaus“. Vor einer Woche war die „Offensive“ mit ihrer Idee in die Öffentlichkeit gegangen. Bis jetzt hätten sich schon über 50 Bürger und Bürgerinnen beteiligt – „übrigens überwiegend Frauen“, so Temme. Ein Zwischenergebnis nannte er nicht, um niemanden zu beeinflussen. Die Schilder sind in den Schaufenstern von Brillen-Bell und des Shopcenters Ostlinning in Originalgröße zu sehen.

Die Meinung der Kinderhauser ist gefragt: Schild in Regenbogenfarbe oder in Gelb? Ein Votum ist möglich bis zum 30. August per E-Mail an o.k.e.v@muenster.de und unter 26 37 88 (AB) bei Jochen Temme.