„Leider müssen wir heute schweren Herzens die 15. Covernight absagen.“ Thorsten Brinkmann und seinem Team ist dieser Schritt nicht leichtgefallen. Aber sie entsprechen mit ihrer Entscheidung der aktuellen NRW-Corona-Verordnung.

Eine sinnvolle und gleichzeitig gesundheitlich sichere Durchführung der Veranstaltung sei nicht möglich. Die mögliche, sehr eingeschränkte Besucherzahl und die mit nur sehr großem Aufwand durchführbaren Auflagen machten die Covernight sowohl wirtschaftlich, aber auch organisatorisch nicht durchführbar für einen privaten Veranstalter, erläutert Thorsten Brinkmann in einer Pressemitteilung.

Mit Masken, Zugangsbeschränkungen und sitzendem Publikum würde der „Spaßfaktor“ und „Erlebnisfaktor“ für die Besucher auf der Strecke bleiben, und die Veranstaltung wäre nicht das, was sie in den vergangenen 14 Jahren gewesen sei: eine Livemusik-Party für Jung und Alt zum Feiern, Tanzen und Spaß haben.

Die 15. Covernight in diesem Jahr wäre eine Jubiläumsveranstaltung gewesen: mit 15 Jahren Covernight und dem Band-Jubiläum 20 Jahre „Undercover“.

Thorsten Brinkmann: „Viele Gastmusiker aus der Band-Historie hatten bereits zugesagt, und auch viele weitere Überraschungen waren geplant. All dies ist unter den bestehenden Auflagen nicht durchführbar. Lange haben wir die Entscheidung hinausgezögert, in der Hoffnung, dass es Änderungen der Auflagen gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es aber eher nach einer erneuten Verschärfung der Auflagen aus.“

Die Absage für dieses Jahr ist also endgültig. Eine Neuauflage der Livemusik-Party in Kinderhaus wird es erst 2021 geben. Die 15. Covernight soll im nächsten Jahr am 2. Oktober in der gewohnten Location, im Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus, stattfinden.

Thorsten Brinkmann: „Wir sind sicher, dass es dann wieder eine großartige Livemusikparty wird.“ Mit dabei: das „Acoustic Team“, „McCarthy&Koch“ und „Undercover“. Sie wünschen bis dahin allen Freunden der Veranstaltung vor allem Gesundheit.