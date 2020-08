Mit einem Auftritt des Frank-Muschalle-Trios, das mit dem Saxofonisten ­ Stephan Holstein nach Kinderhaus kommt, beginnen am 4. September wieder die Veranstaltungen im Kap.8 im Bürgerhaus – die „Wiedereröffnung“ nach dem Corona-Lockdown. Das Frank-Muschalle-Trio ist seit über 25 Jahren auf Tournee und zählt zu den gefragtesten Besetzungen dieses Genres. Das Trio spielte über 2000 Konzerte in Europa, Paraguay, Bolivien, USA und Nordafrika. Die Veranstaltung im Kap.8 im Bürgerhaus, Idenbrockplatz 8, findet unter den geltenden Hygienebestimmungen statt: Das Platzangebot in der Agora des Bürgerhauses ist auf 150 Personen beschränkt. Der Kartenverkauf läuft ausschließlich online. Es gibt personalisierte Platzkarten, somit hat jeder Zuhörer seinen festen Platz. Diejenigen, die noch eine Karte für das entfallene Piano-Solo-Konzert in der Studiobühne des Kap.8 vom 15. März haben, können die schon erworbene Karte im Bürgerhaus zurückgeben, der Betrag wird erstattet, so die Ankündigung weiter.

Unter www.localticketing.de/events sind die nummerierten/personalisierten Karten erhältlich.