Der Countdown läuft. Nur noch bis einschließlich Sonntag (30. August) haben die Kinderhauser die Möglichkeit, ihr Votum für die neuen Eingangsschilder in ihrem Stadtteil abzugeben.

Wie berichtet, will die „Offensive Kinderhaus“ mit den neuen Schildern einen plakativen Blickfang an den „Eingangstoren“ des Stadtteils schaffen.

Die vorhandenen Schilder tragen den Gruß „Willkommen“ in neun Sprachen. Das verhuscht im Vorbeifahren leicht. Die mehrsprachigen Schilder sollen aber neue Standorte finden und zum Beispiel an Kinderhauser Rad- und Wanderwegen platziert werden.

Schild in Regenbogenfarbe oder in Gelb? Ein Votum ist möglich bis zum 30. August per E-Mail an o.k.e.v@muenster.de und unter 26 37 88 (AB) bei Jochen Temme, Vorsitzender der „Offensive“.