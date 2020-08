Die Entscheidung über den Kinderhauser Kunstpreis, der am Sonntagnachmittag auf Gut Kinderhaus verliehen wurde, ist gefallen: Der Hauptpreis geht an Yoana Tuzharova für ihre Arbeit „Bitte nehmen Sie Platz“. Das weiße Stuhl-Ensemble ist in im Grünen in Höhe der Waldschule Kinderhaus zu finden.