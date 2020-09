Die Abstimmung ist beendet, die Kinderhauser haben ihre Wahl für das neuen Willkommensschild getroffen: Es soll das Schild in Regenbogen-Farben werden.

Das letzte Votum innerhalb der Frist sei am 30. August von einer Frau per E-Mail um 23.04 Uhr abgegeben worden, berichtete Jochen Temme , Vorsitzender der „Offensive Kinderhaus“.

Das Abstimmungsergebnis war eindeutig. Für das Schild mit den Regenbogenfarben stimmten 87 Kinderhauser, für das gelbe Schild gab es 21 Stimmen. Frauen bildeten zwei Drittel der Wählerschaft. Viele Paare hätten gleich abgestimmt, teilweise aber auch unterschiedlich, berichtete Temme. Für ihn ist es wichtig, dass das Ergebnis so eindeutig ist.

Viele hätten sich die Schilder in den Schaufenstern von Berthold Ostlinning und Philipp Bell angesehen und dann abgestimmt. Das Votum erreichte ihn je zur Hälfte per Telefon und per Internet. „Kinderhaus ist bunt“ habe er von vielen als Erläuterung für die Wahl des Regenbogen-Schildes vernommen. „Das gelbe Schild fällt genauso auf wie ein Ortseingangsschild“ sei die Begründung bei dem Votum für das andere Schild gewesen.

„Wenn ich zu Hause war, habe ich das Telefon auch abgenommen, viele waren überrascht, weil sie den Anrufbeantworter erwartet hatten“, berichtet der „OK“-Vorsitzende. Gefreut habe ihn bei den Gesprächen, dass auch andere Aktionen der „Offensive Kinderhaus“ positiv wahrgenommen würden – etwa das Engagement für die Weihnachtsbeleuchtung an den Bäumen der Eingangsstraßen des Stadtteils. Nun werden die Regenbogenschilder in Auftrag gegeben. Temme hofft, sie innerhalb der nächsten vier Wochen aufhängen zu können.