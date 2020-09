Kunst- und Porzellanbegeisterte können seit dem Wochenende für mindestens sieben Wochen rund 200 ausgewählte Exponate von Porzellanmalereien im Kinderhauser Heimatmuseum bestaunen.

Museumsdirektor Dr. Christopher Görlich eröffnete gemeinsam mit dem Vorsitzenden des „Vereins zur Förderung eines Porzellanmuseums in Münster“, Rainer-Ludwig Daum , und der ehemaligen Stadtheimatpflegerin Ruth Betz am Sonntagvormittag die Ausstellung mit dem Titel „150 Jahre Porzellanmalereien in Münster“.

„Wir freuen uns, dass zum heutigen Tag des offenen Denkmals die Porzellanausstellung nach langer Zeit in unsere Räumlichkeiten zurückkehrt und sich so viele Menschen für dieses Thema begeistern“, sagte Görlich in seiner Eröffnungsrede. „ Wir wollen den Besuchern einen guten Überblick über die Vielseitigkeit der Porzellankunst geben, die sich hier in der Region in 150 Jahren entwickelt hat“, ergänzte Daum.

Die ältesten Exponate seien aus den 1840er-Jahren, während die neuesten Stücke aus den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammten. Der überwiegende Teil der Kunstwerke, so Daum, komme aus der Porzellanmanufaktur von August Roloff, die dieser 1919 in Münster gründete und bei der auch viele Kinderhauser beschäftigt waren. Diese Exponate seien so einzigartig, dass man sie aufgrund ihrer besonderen Farbtechnik und Reliefarbeiten sofort Roloffs Betrieb zuordnen könne.

Laut Ruth Betz sind heute immer noch viele Münsteraner mit dieser Geschichte verbunden: „Wir haben viele der Stücke von privaten Spendern aus der Region erhalten. Außerdem wollen wir mit der Ausstellung die Heimatverbundenheit der Menschen weiter fördern.“