Feierliche Übergabe: Die „Denkmalplakette“ und die offizielle Urkunde – ausgestellt von der Landesregierung NRW – erhielt jetzt der Verein „Schlaraffia Mimegarda“ für seine Markus-Kapelle. Beides überreichte jetzt Sigrid Engelmann von der städtischen Denkmalbehörde an den Förderverein „Markus-Kapelle“. Über diese Übergabe freuten sich die Vorstandsmitglieder Werner Riemann und Jürgen Arndt.

Riemann ist seit 26 Jahren Mitglied des Vereins und war laut einer Pressemitteilung seinerzeit maßgeblich an der Suche und für den Kauf der Markus-Kapelle am Borkumweg 6 in Kinderhaus als neues Domizil des Vereins verantwortlich.

Nachdem der Verein lange Jahre in angemieteten Räumen auf der Achtermannstraße in Münster beheimatet war, bot sich im Jahre 2008 die Möglichkeit, das Gebäude zu erwerben, nachdem es von 1997 bis 2008 leer gestanden hatte. Die evangelische Markus-Gemeinde, die das Gotteshaus 1956/57 erbaut hatte, benötigte und baute 1997 eine größere Kirche im Bürgerzentrum Kinderhaus – die heutige Markuskirche.

Der Altar und das Taufbecken der Markus-Kapelle wurden im Garten der Markuskirche aufgestellt und sind dort zu besichtigen. 1994 wurde das Gebäude in die Liste der münsterschen Denkmäler aufgenommen. 1997 wurde der letzte Gottesdienst in der Markus-Kapelle gefeiert.

„Zurzeit ruhen die Vereinsaktivitäten coronabedingt auf unbestimmte Zeit“, heißt es in der Pressemitteilung. Selbst die schon durchgeplanten Feierlichkeiten zum 100. Bestehen des Vereins „Schlaraffia Mimegarda“, die im Oktober hätten stattfinden sollen, mussten storniert werden.