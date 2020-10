Die Mostwochen auf Gut Kinderhaus beginnen am kommenden Montag. Auf dem Westfalenfleiß-Bauernhof Gut Kinderhaus am Am-Max-Klemens-Kanal 19 können Privatleute vom 12. bis 16. Oktober und vom 19. bis 23. Oktober jeweils von 10 bis 15 Uhr ihre Äpfel abgeben, heißt es in einer Pressemitteilung von Westfalenfleiß.

Das Obst wird von den dort beschäftigten Menschen mit Behinderung zu naturtrüben Apfelsaft verarbeitet, pasteurisiert und abgefüllt. Nach Fertigstellung des Saftes kann er zu einem geringen Kostenbeitrag wieder abgeholt werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.