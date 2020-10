Ziel sind 3000 Mitglieder

Der SC Westfalia Kinderhaus hat seinen ehemaligen Vorsitzenden Waldemar Wieczorek in besonderer Weise gewürdigt und ihn auf der Jahreshauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden bestimmt.

Waldemar Wieczorek ist nach Bernd Feldhaus der zweite Ehrenvorsitzende in der 100-jährigen Geschichte des Kinderhauser Sportvereins. Er ist seit 1994 Westfalia-Mitglied und hat den Verein zwölf Jahre als erster Vorsitzender geleitet und ihm auch eine finanziell gute Basis bereitet, so Westfalia. In Wieczoreks Amtszeit fiel eine Riesen-Aufgabe: der Umzug des Sportvereins vom Wangeroogeweg 18 zur Großen Wiese. Dort ist Westfalia seit 2014 zu Hause. Waldemar Wieczorek nahm die Auszeichnung stellvertretend für sein ganzes damaliges Team entgegen, wie er ausdrücklich betonte.

Waldemar Wieczorek (l.) mit Magnus Hömberg bei der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des SC Westfalia Foto: Westfalia Kinderhaus

Es gibt etliche Mitglieder, die dem Sportverein seit Jahrzehnten die Treue halten: Heinz Kintrup seit 75 Jahren, Horst Greiwing seit 70 Jahren und Josef Heidbrink seit 60 Jahren. Mechthild Schulze Relau und Michael Oberstadt sind seit 50 Jahren Mitglieder, Thomas Borker, Anne Hakenes und Marcus Wichmann seit 40 Jahren.

Jubilare des SC Westfalia (v.l.) Thomas Borker (40 Jahre), Magnus Hömberg (Vorstand, wurde nicht geehrt), Anne Hakenes (40 Jahre), Marcus Wichmann (40 Jahre), Mechthild Schulze Relau (50 Jahre), Michael Oberstadt (50 Jahre). Foto: Westfalia Kinderhaus

Corona war eines der bestimmenden Themen der Jahreshauptversammlung, die wegen der Virus-Pandemie in der weitläufigen Agora des Bürgerhauses stattfand. „Der Verein hatte zu keinem Zeitpunkt große oder existenzielle Probleme“, so Geschäftsführer Sven Schlüter, und die erwarte er auch in Zukunft nicht.

Einnahme-Ausfälle habe es im Kursusbereich gegeben. Rund 50 vornehmlich ältere Mitglieder seien zudem coronabedingt ausgetreten, hätten aber ihre Rückkehr angekündigt, sobald sich die Situation entspanne, berichtete Schlüter. Auch der Brand war ein Thema der Versammlung.

Die Zukunftspläne des Kinderhauser Sportvereins sehen so aus: Von derzeit rund 2500 Mitgliedern möchte Westfalia auf 3000 Mitglieder wachsen. „Wachstumspotenzial sehen wir in den kleineren Abteilungen“, erläutert Schlüter.

In den großen Abteilungen Fußball, Handball und Basketball stößt der Verein bereits an Kapazitätsgrenzen. Westfalia braucht neue Sportflächen, eine neue Halle und die Umwandlung des Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz. Der Antrag liege der Stadt vor, aber erst einmal seien natürlich alle münsterischen Vereine am Zug, die noch keinen Kunstrasenplatz hätten, so der Geschäftsführer.

Auch die dritte Sporthalle in Kinderhaus sei für Schulen und Verein „enorm wichtig“.

Grün ist die Zukunftsvision von Westfalia: angefangen von Nistkästen und Wildblumenwiese bis hin zur Photovoltaikanlage.

Diesen Weg bereitet der neue Vorstand. Wiedergewählt wurden der erste Vorsitzende Magnus Hömberg sowie Wolfgang Welling und Christian Janzen. Nachfolger von Hannes Hölscher als zweiter Vorsitzender ist Thomas Borker, Nachfolger von Kassenwart Heinrich Budde, der diese Aufgabe 18 Jahre übernommen hatte, ist Roland Herholz. Zum Vorstand gehört, als Nachfolger von Philipp Karnebeck, als Vorsitzender des Jugendausschusses auch Tristan Kruse.