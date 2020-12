Die Mädchenfußballteams des SC Westfalia Kinderhaus haben Hoffnung gepflanzt: Hoffnung auf einen Frühling mit blühenden Obstbäumen, zwitschernden Vögeln und mit viel, viel mehr Leben auf der im Moment so leeren Sportanlage des SC Westfalia. Ganz nach dem Motto „Westfalia grün(t)“ entstand so, unter den Augen des ersten Vorsitzenden Magnus Hömberg und mit fachlicher Begleitung durch Wolfgang Welling eine kleine Streuobstwiese, berichtet Westfalia in einer Pressemitteilung. Einige Nistkästen in Westfalia-Grün wurden auch gleich angebracht. Der SC Westfalia danke allen spontanen großen und kleinen Helfern. Es wurden elf Obstbäume gepflanzt, je ein Baum für jedes Mädchenfußballteam des Vereins. Das sei gleichzeitig auch der Start in Westfalias ökologisches Jahr.