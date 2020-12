Erneute Auszeichnung für die Waldschule Kinderhaus: Seit Kurzem darf sie sich auch mit dem Prädikat „Schule auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung“ schmücken. Die Auszeichnung wurde der Ganztagshauptschule in Kinderhaus für die erneute erfolgreiche Teilnahme am NRW-Landesprogramm für Nachhaltigkeit und Umweltschutz verliehen.

Aufgabe und Ziel: Bildung für nachhaltige Entwicklung wird zu einem Schwerpunkt des Unterrichts. „Schule der Zukunft“ ist die Waldschule bereits seit 2016. Dieser Titel war und ist Ansporn für weitere Aktivitäten.

In der „Schule der Zukunft“ wird Nachhaltigkeit seit vielen Jahren nicht nur unterrichtet, sondern auch gelebt. Auszeichnungen und Anerkennung sind der Beweis für das Engagement von Lehrkräften, ihren Schülern über die Projektthemen hin­aus Hilfestellung zu geben. „Wir fördern die Entwicklung der Persönlichkeit, Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und die Vorbereitung auf den Beruf und gehen auch einen wichtigen Schritt in Richtung Lebensplanung“, betont Schulleiterin Susanne Schröder . „Und wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern damit auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, ergänzt die Lehrerin Karin Gindler-Hilge , die das Projekt leitet.

Die jüngste Auszeichnung würdigt die Arbeit der „Schülerfirma“, mit der die Waldschule am Landesprogramm teilnahm.

Die „Firma“ ist im Bereich gesunde Ernährung in Verbindung mit Umweltschutz unterwegs. „Dazu gehört alles, was in einer Firma notwendig ist“, erläutert Karin Gindler-Hilge und nennt als Beispiele Ein- und Verkauf, Buchhaltung, Finanzierung, Marketing und Produktion, koordiniert von der Geschäftsführung. Auch die Zusammenarbeit mit Partnern gehört dazu. Es werden regionale, saisonale, biologische und fair gehandelte Produkte verarbeitet.

Das Projekt ist Baustein der Berufswahlvorbereitung in den Jahrgängen 9 und 10 der Waldschule Kinderhaus, in der 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund haben.

Die Schülerfirma ist nicht nur Theorie, sondern bietet bei Veranstaltungen von sozialen Einrichtungen auch ein kleines Catering an – nicht im Wettbewerb mit anderen Anbietern, sondern, um ganz reale Bedingungen zu lernen. Dazu gehört auch ein Schülercafé.

Die positive Resonanz macht Lust auf weitere Projekte. Finanzkompetenz zum Beispiel. Dabei geht es nicht um Aktien und weltweite Transaktionen, sondern um die einfachen Dinge: „Geld und Konsum” zum Beispiel. Auch das hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun.

Die „Schule der Zukunft” ist auf einem guten Weg zur nachhaltigen Entwicklung. Denn, so sagt Schulleiterin Susanne Schröder: „Die Schülerinnen und Schüler lernen, was sie persönlich tun können, um Entwicklung mitzugestalten.“