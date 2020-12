Wilkinghege: „Runder Tisch“ nach Ostern

Dietmar König von der Abteilung Verkehrsentwicklungsplanung des Amts für Mobilität und Tiefbau war auf Anfrage der Grünen zur Sitzung der BV Nord ins Bürgerhaus gekommen. Hintergrund war, dass es seitens der Fraktionen in der Bezirksvertretung Nord seit Jahren schon diverse Anträge zur Verkehrssituation im Bereich Wilkinghege gegeben hat – doch „kein Feedback“, so Ralf Kiewit. Aber: „Wir wollen konstruktiv mitein­ander arbeiten, im Dialog“, so der Fraktionssprecher der Grünen.

So hatte die CDU etwa im Februar 2018 ein Verkehrskonzept für Münsters Norden angeregt, im März des Folgejahres ein Verbotsschild für Lkw über 7,5 Tonnen. Die SPD hatte im März 2019 vorgeschlagen, eine Abbiegespur in Richtung Autobahn zu schaffen: Sie sollte in Höhe der Bushaltestelle am Seniorenheim Wilkinghege beginnen und auf direktem Wege – quer über den Acker – zur Steinfurter Straße führen: Fahrzeuge könnten sich dann in den stadtauswärts führenden Verkehr auf der Steinfurter Straße – beispielsweise über eine Einfädelspur – einordnen. Die Grünen hatten erst vor Kurzem wieder auf die problematische Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer zwischen dem Seniorenheim Haus Wilkinghege und der Gasselstiege hingewiesen und auf fehlende barrierefreie Haltestellen am Seniorenheim. Und aus dem Januar dieses Jahres stammt ein Antrag von SPD und Grünen auf Einrichtung eines „Runden Tisches“ zur Wilkinghege, dem die BV einhellig zustimmte.

Einfache Lösungen, so Dietmar König, werde es nicht geben. Aber aus Sicht der Bezirksvertretung gibt es genügend Ansatzpunkte.