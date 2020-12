Grüne und SPD unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Zusammenarbeit in der BV Nord

Münster-Nord -

Grüne und SPD in der Bezirksvertretung Nord haben eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben, in der Ziele und Modi der politischen Zusammenarbeit für die Legislaturperiode 2020 bis 2025 in der Bezirksvertretung (BV) Nord festgeschrieben sind. Zu den Schwerpunkten der politischen Arbeit zählen unter anderem die Verkehrsberuhigung der Rieselfelder und der Schutz des Grünrings