Kinderhaus ist auch bei Regenwetter okay: Berthold Ostlinning von der „Offensive Kinderhaus“ (OK) freut sich, dass die neuen Willkommensschilder zur Adventszeit fertig geworden sind. Die Offensive hatte die Kinderhauser entscheiden lassen, wie der neue Willkommensgruß des Stadtteils aussehen soll: Die Mehrheit votierte für dieses Schild in Regenbogenfarben. Die Schilder hängen an der Straße Wilkinghege (Bild), am Bröderichweg, an der Grevener Straße in Höhe der Westfalen-Tankstelle und aus Richtung Innenstadt an der Grevener Straße in Höhe Ermlandweg (Katharinenkloster).