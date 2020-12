Das Kinderhauser Heimatmuseum bleibt bis nach den Feiertagen geschlossen, eine spätere Öffnung hängt von der Corona-Lage ab. Die Krippen, die sonst vor Weihnachten im Heimatmuseum gezeigt werden, sind coronabedingt in diesem Jahr unterwegs: Walter Schröer und Dr. Christopher Görlich, die Vorsitzenden der Bürgervereinigung, hatten Bilder der Krippen ins Zentrum gebracht. Dort sind sie in den Schaufenstern zu sehen. Auch am Sprickmannplatz (Bild) sind großformatige Krippenbilder aus früheren Ausstellungen zu bewundern.